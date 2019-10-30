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Гидрометцентр предупредил о гололедице в ближайшие четыре дня в столичном регионе

Синоптики отметили, что чаще гололедица возникает за городом

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Гидрометцентр России прогнозирует гололедицу в ближайшие четыре дня в Москве и Подмосковье. Об этом в среду сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"В ближайшие дни у нас местами гололедица: и в четверг, и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Причем гололедица чаще возникает за городом, потому что там, как правило, температура ниже", - сказала она.

Макарова напомнила водителям о внимательности и соблюдении скоростного режима.

По данным Гидрометцентра, в четверг температура ночью прогнозируется в диапазоне от трех до пяти градусов мороза, днем - от двух градусов мороза до нуля.

В пятницу температура повысится: ночью будет от двух градусов мороза до нуля, днем - от одного до трех градусов тепла. Потепление придет в Москву и Подмосковье на праздничные выходные. Температура в ночь на субботу прогнозируется от двух градусов мороза до трех градусов тепла, днем - от двух до четырех градусов тепла, в ночь на воскресенье - от нуля до пяти градусов тепла, днем - от пяти до десяти градусов тепла.

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