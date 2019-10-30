Мосгордума снова побила рекорд по длительности заседания, оно продлилось почти 10 часов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Заседание Мосгордумы в среду достигло максимальной продолжительности за 26 лет существования парламента, обсуждение повестки продлилось порядка 10 часов, передает корреспондент ТАСС.

Столичный парламент седьмого созыва побил этот рекорд уже во второй раз. На своем первом заседании, которое состоялось 19 сентября, вновь избранная дума рассматривала повестку в течение 8,5 часов.

"Сегодня было рекордное по своей продолжительности заседание, большую часть времени которого посвятили обсуждению вопросов, связанных с бюджетом", - сказал ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Заседание столичного парламента в среду началось в 10:00 и продлилось 9 часов 50 минут. Поскольку депутаты начали рассматривать в первом чтении законопроект о бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, но не успели принять решение по этому вопросу, спикер гордумы продлил время заседания. Бюджет был принят в первом чтении, а оставшиеся вопросы повестки перенесены на следующую сессию. "Так как время заседания закончилось, согласно регламенту, семь из 14 вопросов повестки дня будут рассмотрены на следующем заседании", - добавил Шапошников.

Депутаты в ходе второго заседания рассмотрели проект бюджета столицы на 2020-2022 годы, также обсудили план работы Мосгордумы на IV квартал 2019 года, приняли постановления о назначении мировых судей в столице и уполномоченного по правам человека в Москве. Кроме того, парламентарии утвердили увеличение прожиточного минимума пенсионера в столице в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2020 год.

Московская городская дума была сформирована 12 декабря 1993 года.

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