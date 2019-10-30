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ГИБДД Москвы просит родителей оградить детей от езды на самокатах с наступлением холодов

В Госавтоинспекции может привести к возникновению дорожных происшествий с участием несовершеннолетних

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция просит родителей оградить детей от езды на самокатах с наступлением холодов в целях предотвращения ДТП с их участием. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"ГИБДД Москвы призывает родителей оградить детей от передвижения на самокатах. С наступлением холодов, а также в условиях сокращения светового дня, езда на самокате может привести к возникновению дорожных происшествий с участием юных пешеходов", - сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее в ГИБДД Москвы в связи с понижением температуры просили водителей заменить на автомобилях летнюю резину на зимнюю, отмечая, что резкое обледенение дорог может привести к увеличения количества ДТП.

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