Финал престижной премии по туризму World Travel Awards 2020 пройдет в Москве

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Финал международной премии по туризму World Travel Awards 2020 пройдет в Москве, такое решение приняли организаторы. Об этом в четверг сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Оргкомитет престижной международной премии World Travel Awards, которую называют туристическим "Оскаром", решил провести финал 2020 года в российской столице. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина", - говорится в сообщении. Согласно информации на сайте премии, в времени проведения финальной церемонии будет объявлено позднее.

По словам Сергуниной, столица "готова к проведению любого мирового события на высочайшем уровне", власти города приветствуют решение оргкомитета премии. "Это отличная новость и самая лучшая оценка проделанной в последние годы работы. Несмотря на довольно жесткую конкуренцию, Москва продолжает укреплять позиции как международный туристический центр", - отметила она.

По данным портала столичной мэрии, премия World Travel Awards существует с 1993 года, сейчас в ней более 80 номинаций: например, лучшие отели, авиалинии, туроператоры, города, курорты, достопримечательности. Голосовать могут туристы и эксперты индустрии. Каждый год в рамках премии проводится серия гала-церемоний по всему миру, которая завершается гранд-финалом в конце года.