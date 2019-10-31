Жители Москвы принесли 25 обнаруженных в городе летучих мышей на зимовку в зоопарк

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Центр зимней передержки Московского зоопарка принимает на зимовку летучих мышей, обнаруженных москвичами в городе. Со дня открытия центра в 2019 году горожане передали уже 25 особей, сообщается в четверг на сайте мэрии и правительства Москвы.

"Центр зимней передержки рукокрылых Московского зоопарка вновь начал принимать летучих мышей. Он открывается уже третий год подряд. За первые дни работы центра неравнодушные горожане уже передали на зимовку 25 особей", - говорится в сообщении.

Всего за годы работы центра зоологам удалось спасти более 300 рукокрылых: двухцветных кожанов, рыжих вечерниц, лесных нетопырей и бурых ушанов. Отмечается, что все эти виды занесены в Красную книгу Москвы.

"Задача центра состоит в том, чтобы сохранить естественную популяцию рукокрылых Москвы. Нередко летучая мышь может пострадать или даже погибнуть, если выберет не подходящее для зимней спячки место. <...> Спасти летучую мышь, которая оказалась в беде, может каждый. Для этого нужно лишь передать зверька под опеку наших зоологов", - рассказала порталу генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Сотрудники зоопарка обследуют всех принесенных летучих мышей на наличие травм и других проблем со здоровьем, а в случае необходимости выкармливают до определенного веса. На зимовку зверьков помещают в специальные боксы и ставят в морозильную камеру, температура в которой поддерживается на уровне 5-7 градусов. Как правило, пробуждаются летучие мыши в апреле, после чего они набираются сил и восстанавливают способность к полету в специальном вольере. Перед тем, как выпустить животных на волю в начале мая, зоологи кольцуют зверьков - присваивают им персональный номер, чтобы следить за популяцией, уточняется на портале.