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Архивисты обнаружили в Москве документы, напечатанные в годы войны на оберточной бумаге

Были найдены распоряжения, напечатанные на тисненой бумаге с цветными рисунками и золочением для упаковки духов "Магнолия сухумская", мыла "20 лет интернационалу"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сотрудники Главного архивного управления Москвы во время работы с фондом бывшего Хрустального завода имени М. И. Калинина обнаружили документы на необычном носителе - на упаковочной бумаге. Такая бумага использовалась в годы Великой Отечественной войны из-за дефицита обычной, сообщается в четверг на портале мэра и правительства столицы.

"В связи с нехваткой писчей бумаги в годы Великой Отечественной войны распоряжения и приказы руководства хрустального завода имени М. И. Калинина печатали на красочной упаковочной бумаге. Эти документы обнаружили сотрудники Главархива Москвы, работая с фондом предприятия", - говорится в сообщении. Завод им. Калинина выпускал в 1940-х годах парфюмерно-косметическую продукцию и посуду для нее: например, мыло и пудру. "Производство не прекращали и в военное время. А из-за необходимости строгой экономии бумаги часть документов печатали прямо на обертках", - отмечается на портале.

Были найдены распоряжения, напечатанные на тисненой бумаге с цветными рисунками и золочением для упаковки духов "Магнолия сухумская", мыла "20 лет интернационалу". Из них можно узнать о работе пожарно-сторожевой охране и занятиях с пожарно-добровольческой группой, назначении дежурств и направлении сотрудников завода на трудовой фронт. Из документов также стало известно, что на предприятии работали подростки 14-16 лет, многие оставшиеся сотрудники, включая женщин, уходили служить в армию.

Специалисты Главархива Москвы отметили, что документы на оберточной бумаге хорошо сохранились и текст в них легко читается.

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