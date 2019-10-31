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Задымление возникло на станции московского метро "Павелецкая"

Угрозы пассажирам нет
Описание
© Татьяна Макеева/ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Небольшое задымление появилось в технической зоне станции "Павелецкая" московского метрополитена. Специалисты и спасатели обследовали территорию, пассажирам и работе подземки оно не угрожало, сообщили ТАСС в пресс-службе метро в четверг.

Ранее в социальных сетях появились фотографии машин МЧС у входа на "Павелецкую". Пассажиры сообщали, что на стации "Новокузнецкая" всех пересаживали из последнего вагона.

"Движение на Замоскворецкой линии осуществляется по графику, безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает. В технической зоне на станции "Павелецкая" было замечено небольшое задымление. Специалисты метро и МЧС обследовали инфраструктуру - все устройства работают штатно. На время проверки на станции "Новокузнецкая" мы просили пассажиров пересаживаться из последнего вагона поездов, следующих на юг", - сказал собеседник агентства.

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