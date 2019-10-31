Проезд в районе станции метро "Братиславская" в Москве перекроют 4 ноября из-за шествия

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Движение машин по улице Перерва в районе станции московского метро "Братиславская" будет перекрыто в течение дня 4 ноября из-за демонстрации и митинга. Об этом в четверг сообщил столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Ограничение будет действовать с 11:00 до 18:00 от д. 62 к. 3 улицы Перерва до памятника "Солдату Отечества".

Ранее представители незарегистрированной партии "Третья альтернатива" сообщили ТАСС, что столичные власти согласовали проведение ежегодного шествия националистов "Русский марш" в районе Люблино. Количество участников - до 5 тыс. человек. Комментарием мэрии по этому мероприятию ТАСС не располагает.