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Места для двух французских домов престарелых в Москве планируют выбрать в 2020 году

Кроме того, с компанией Orpea заключено соглашение о строительстве реабилитационной клиники в "Сколково"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Площадки для строительства двух специализированных учреждений по уходу за пожилыми людьми французской компании Orpea планируется определить в следующем году. Об этом журналистам в четверг сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин в ходе конференции Moscow real estate forum.

"Французская компания Orpea планирует строить несколько центров в Москве, сегодня изучают такую возможность, в том числе медцентр на территории "Сколково". Мы готовы предоставить часть наших территорий. Компания занимается не только созданием условий для увеличения продолжительности жизни людей, но и создает условия для реабилитации. В городе рассматриваются несколько площадок для строительства центра для пожилых людей с медицинским обслуживанием. Площадки для строительства двух центров для пожилых людей, думаю, в 2020 году будут определены", - сказал Хуснуллин.

При этом он уточнил, что соглашение о создании реабилитационной клиники Orpea в "Сколково" уже заключено, работы по ее строительству планируется начать в следующем году. "У Orpea очень большой опыт по миру и в Европе, сейчас компания приходит в Москву, где средняя продолжительность жизни увеличивается из года в год, этот рынок становится востребованным", - отметил заммэра.

Он добавил, что столичные власти полностью поддерживают тренд увеличения продолжительности жизни в Москве. По его словам, приход в столицу французской компании привлечет других представителей сферы строительства учреждений для пожилых людей.

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Россия
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