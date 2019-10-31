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В столичном центре занятости "Моя карьера" пройдет фестиваль деловых игр

В рамках мероприятия москвичи узнают, как устроиться на желаемую работу или открыть собственное дело, освоят основы финансовой грамотности и тайм-менеджмента

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Фестиваль деловых игр "Дело моей мечты: работа или бизнес" пройдет в столичном центре занятости "Моя карьера" 7 ноября. Горожане узнают, как открыть собственное дело, управлять своими финансами и развить коммуникативные навыки, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"В центре занятости "Моя карьера" 7 ноября пройдет фестиваль деловых игр "Дело моей мечты: работа или бизнес". На нем москвичи смогут узнать, как устроиться на желаемую работу или открыть собственное дело, освоить основы финансовой грамотности и тайм-менеджмента и научиться правильно презентовать себя на собеседовании. На фестивале ждут мам, людей предпенсионного и пенсионного возраста, а также молодежь. На мероприятие нужно предварительно зарегистрироваться", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для разных категорий участников разработаны свои образовательные блоки и тематические игры, однако в программах для мам, молодежи и людей старшего возраста все же есть несколько одинаковых игр: "Секреты моего успеха", где участники поймут, какие их таланты и способности могут помочь реализоваться в профессии, "Я и мои финансы" и другие.

"Обучение проходит в формате настольных игр. Участники пользуются игровым полем, кубиками и карточками с заданиями. Они могут выполнять эти задания как индивидуально, так и в мини-группах. Игра, в отличие от лекции, дает практические навыки. Кроме того, такой формат помогает легче усваивать информацию: взрослые люди во время игры чувствуют себя более раскрепощенными, им проще воспринимать и анализировать свои ошибки", - цитирует портал директора специализированного центра занятости "Моя карьера" Ирину Швец.

Фестиваль деловых игр "Дело моей мечты: работа или бизнес", который проходит уже в четвертый раз, организован Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы. Впервые он состоялся в апреле этого года, а потом прошел еще два раза - в июне и сентябре.

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