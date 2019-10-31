Первые две линии МЦД планируется запустить 21 ноября

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 31 октября. /ТАСС/. Первые два Московских центральных диаметра могут быть запущены 21 ноября, сообщила журналистам в четверг первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

"21 ноября планируется запуск МЦД-1 и МЦД-2" - сказала Кротова.

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, в соответствии с которым предполагается создание пяти железнодорожных линий, которые должны пройти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой. Первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцово до Лобни и МЦД-2 от Нахабино до Подольска запустят в ноябре 2019 года. Затем планируется открыть МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.

По МЦД смогут ездить больше 90 млн пассажиров в год - почти в три раза больше, чем сейчас перемещается между столицей и Московской областью. График работы выстроят по графику метро - с 05:30 утра до 01:00 ночи.

На МЦД-1 и МЦД-2 будут действовать три тарифные зоны. "Центральная" - в границах станций Марк - Сетунь, Волоколамская - Остафьево, стоимость проезда по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" будет равна 38 рублям. "Пригород" - для поездок по территории Московской области в пределах МЦД, разовая поездка по тарифу "Кошелек" будет стоить 45 рублей. "Дальняя" - для поездок со станций за пределами МЦД, цена будет складываться из 23 рублей за каждую зону пригородных поездов до границ МЦД плюс 45 рублей по МЦД.

На схеме метро маршрут первого диаметра обозначат желто-оранжевым цветом, а второго - цветом фуксии (ярко-розовым).

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