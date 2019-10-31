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Торговый сбор в Москве за девять месяцев вырос на 3,5%

Поступления торгового сбора в бюджет города составили 5,9 млрд рублей

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Поступления в бюджет Москвы от торгового сбора за первые три квартала текущего года составили 5,9 млрд рублей и выросли на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в четверг пресс-служба столичного Комплекса экономической политики.

"Поступления торгового сбора в бюджет Москвы за девять месяцев составили 5,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 3,5%", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

По его словам, рост поступлений связан с увеличением количества объектов торговли, которые уплачивают торговый сбор. За этот период их число выросло на 6,4% и достигло на 1 октября 2019 года 82 тысяч.

Торговый сбор был введен в Москве 1 июля 2015 года. Эффектом от его введения стала легальная работа более 22 тысяч торговых объектов и рост качества предоставляемых товаров и услуг. С момента введения торговый сбор принес бюджету Москвы более 30 млрд рублей.

Торговый сбор представляет собой фиксированный обязательный платеж, который взимается с конкретного объекта торговли. Величина торгового сбора зависит от вида торговой деятельности, а также физических характеристик и места размещения торгового объекта. Торговый сбор в Москве призван решить задачу эффективного администрирования сферы торговли.

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