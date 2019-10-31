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Акция "Мосэнергосбыта" по списанию пеней за неуплату электроэнергии начнется 1 ноября

При выполнении всех условий акции потребители получат квитанции за январь с аннулированными пенями

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. "Мосэнергосбыт" с 1 ноября начинает проводить акцию "Пени исчезают в полночь", ее участникам спишутся пени, начисленные за несвоевременную оплату электроэнергии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.

"Акция стартует 1 ноября и продлится до 26 декабря. Участникам необходимо оплатить счета за электроэнергию за октябрь и ноябрь 2019 года, включая всю сумму задолженности за предыдущие периоды, а также с 15 по 26 декабря передать в "Мосэнергосбыт" показания приборов учета электроэнергии (за исключением потребителей, электросчетчики которых передают сведения автоматически). Сумма оплаченных пеней будет учтена в счет оплаты электроэнергии будущих периодов", - говорится в сообщении.

По словам директора по работе с дебиторской задолженностью "Мосэнергосбыта" Сергея Кюрегяна, только за 10 месяцев 2019 года должникам Московского региона в качестве пени за просрочку платежей было начислено порядка 250 млн рублей. "Отмечу, что это не ежегодная, а разовая акция, второй такой в ближайшее время не планируется. Мы понимаем, что обстоятельства, по которым люди не смогли вовремя оплатить электроэнергию, у всех разные. Поэтому компания решила дать шанс десяткам тысяч наших клиентов избежать штрафных санкций", - цитирует пресс-служба Кюрегяна.

Если пени были оплачены до 1 ноября 2019 года или в их отношении есть решение суда о взыскании в пользу АО "Мосэнергосбыт", то акция на них не распространяется, отмечается в сообщении.

Итоги будут подводиться с 10 по 31 января 2020 года. При выполнении всех условий потребители получат квитанции за январь с аннулированными пенями.

АО "Мосэнергосбыт" - одна из крупнейших энергосбытовых компаний России, реализующая более 8% всей потребляемой в стране электроэнергии, поставляет электрическую энергию на 335,7 тыс. объектов предприятий и организаций и более 7,5 млн бытовых потребителей Москвы и Московской области.

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