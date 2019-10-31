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Поезда по Московскому центральному кольцу двигаются с увеличенными интервалами

Железнодорожники выпустили резервный состав на линию для стабилизации ситуации

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Движение поездов против часовой стрелки по Московскому центральному кольцу (МЦК) осуществляется с увеличенным интервалом по техническим причинам. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Московской железной дороги.

"По техническим причинам увеличен интервал движения поездов против часовой стрелки в юго-восточной части МЦК. Для стабилизации интервала железнодорожники выдали на линию резервный состав и готовят выпустить второй", - сказал собеседник агентства.

По его словам, интервал движения поездов по часовой стрелке МЦК соответствует норме.

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