Эксперты призвали сделать акцент на экологии в новой стратегии транспорта Москвы

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Опрощенные ТАСС эксперты и представители органов исполнительной власти считают важным сделать акцент в новой транспортной стратегии Москвы на экологичных перевозках и развитии альтернативных видов транспорта: воздушных, речных, беспилотных. При этом новые виды транспорта должны быть грамотно вписаны в уже существующую инфраструктуру и способствовать созданию в столице безбарьерных условий передвижения.

Ранее в департаменте транспорта ТАСС сообщили, что власти Москвы заказали разработку новой стратегии транспортного развития города на краткосрочную (до 2023 года) и долгосрочную (до 2040 года) перспективы. Разработкой концепции займется институт "МострансНИИпроект". Газета "Ведомости" накануне уточнила, что объявленный "МострансНИИпроект" тендер на создание стратегии за 210 млн рублей выиграла российская дочка консалтинговой компании McKinsey - "Маккинзи и компания Сиайэс". Стратегия 2011-2020 годов также создавалась при их участии.

Потребность в новой дорожной карте

Сформированная в 2011 году транспортная стратегия Москвы устарела, но зарекомендовала себя хорошо, ее ключевые мероприятия реализованы, в частности, выполнена одна из ключевых задач по расширению рельсового каркаса, отметил профессор Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Султан Жанказиев. "В том числе была запущена 81 новая станция метро, 31 станция Московского центрального кольца, упорядочено парковочное пространство, создана система платной парковки. За счет этого, например, показатель среднего время поездки на индивидуальном транспорте в утренние часы пик из жилых районов вблизи МКАД до центра города снизился на 8% с 2010 года - с 60 до 55 минут", - сказал он.

Жанказиев додбвил, что McKinsey имеет большой опыт создания транспортных стратегий. Так, в 2018 году аналитики компании издали большую исследовательскую работу "Транспортные системы 24 городов мира: составляющие успеха". Чтобы сформировать всестороннее представление о транспортных системах городов мира и их отдельных элементах, аналитики собрали, рассчитали и проанализировали 95 различных показателей, провели масштабный опрос жителей каждого из городов, а также выяснили и учли мнения нескольких десятков экспертов. "При разработке программы развития транспортного комплекса города Москвы необходимо в полной мере использовать мировой опыт развития транспортных комплексов крупнейших городов из зарубежных стран. Я также буду участвовать в обсуждении стратегии, куда предоставим важнейшие разработки МАДИ", - добавил собеседник агентства.

При этом, как пояснил первый замглавы департамента транспорта Сергей Андрейкин, стратегия будет разрабатываться столичным транспортным комплексом самостоятельно, а институт и его подрядчики "нужны для систематизации международного опыта и практики". "Нами накоплена огромная практика, которая позволяет не только эффективно управлять транспортной системой Москвы, но и помогать другим городам - как в России, так и за рубежом. Мы регулярно заказываем различные исследования, в первую очередь для того, чтобы понять мировые тренды и тенденции транспортного развития. Так поступают многие крупные мегаполисы мира, например, Лондон, Париж, Берлин и многие азиатские мегаполисы", - сказал Андрейкин.

Акценты в новой стратегии

По мнению экспертов, новая стратегия развития должна учитывать не только появление нового рельсового транспорта, на который сделан упор в последние годы, но и альтернативных видов перевозок, например, речным и воздушным транспортом, а также развитие сети канатных дорог. Кроме того, сегодня получают широкое развитие новые информационные технологии, которые также необходимо интегрировать в городскую транспортную систему.

"В новой стратегии будут учтены задачи сделать транспорт цифровым - для этого надо изучить и внедрить все новые технологии, в том числе с помощью Big Data, технологии hyperloop, электронной платформы для беспилотников. Москва и сейчас опережает другие мегаполисы, а в будущем темпы будут только нарастать", - отметил Жанказиев.

Научный руководитель исследовательского института автомобильного транспорта ОАО "НИИАТ" Вадим Донченко предложил сделать акцент на персонализацию услуг общественного транспорта и улучшение экологической ситуации в городе. Для этого он считает важным развитие немоторизованных видов передвижения. В большинстве случаев немоторизованный транспорт плохо интегрирован в систему общественного транспорта, что приводит к потерям потенциальных пассажиров.

"Необходимо совершенствовать мониторинг мобильности и дорожного движения, используя возможности современных информационно-коммуникационных технологий. По моему мнению, самый важный момент - это интеграция всех существующих видов городского транспорта в единую комфортную безбарьерную транспортную систему, дружественную по своим принципам построения по отношению к пользователю", - пояснил Донченко.

Проект обсудят с жителями

Директор "МострансНИИпроект" Александр Поляков пообещал, что москвичи смогут поучаствовать в разработке новой транспортной стратегии. "Жители всегда вовлечены в обсуждение вопросов. Мы открыты для всех предложений, которые только возможны. Но эксперты все-таки должны дать какое-то свое мнение, а потом мы, естественно, готовы принимать какие-то понятные конструктивные предложения", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Комментируя разработку нового документа он отметил, что власти Москвы открыты к обсуждению разных идей, в том числе готовы способствовать привлечению женщин к вождению городских автобусов.

"На сессиях Международного союза общественного транспорта регулярно обсуждается гендерный вопрос. Мы входим в этот союз. [Сейчас мы думаем], почему бы не принимать на работу в автобусах водителей-женщин <...> В этом отношении надо думать: работа водителем очень насыщенная, тяжелая и ответственная", - сказал Поляков.

Он считает, что условия, которые бы облегчали работу женщин в этой специальности, создать возможно. В частности, потребуется сформировать детские сады при автопарках. Поляков отметил, что прямого запрета на работу женщин водителями автобусов нет, но они не так активно идут в эту профессию из-за отсутствия особых условий. Впрочем, есть ряд специальностей, которые тоже трудные, связанные с транспортом, но сюда, например, начали приходить женщины - инспекторы парконов.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов считает важным для города "быть в тренде" современных разработок, но призвал тщательно анализировать то, как инновационный транспорт соотносится с действующими способами передвижения и построенной ранее инфраструктурой. "Важна определенная оценка того вклада, который уже сделан, и проектов, которые запущены. Это и Московское центральное кольцо, магистральные маршруты автобусов, в ближайшие недели в регионе "поедут" первые Московские центральные диаметры. Запрос на новую стратегию - это всегда оценка того, что было сделано, и предложение чего-то нового, креативного, что позволит решить проблему загрузки автомобильных дорог и популяризировать общественный транспорт", - пояснил эксперт.

Он не исключил, что в новой дорожной карте будет сделан акцент на снижение загрузки дорог, убавятся темпы строительства метро, а приоритет будет отдан развитию трамвайного сообщения, "поскольку это и скорость передвижения, и экология".