Посвященная спутникам экскурсия будет проходить на постоянной основе на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. ВДНХ в Москве с 3 ноября запускает постоянную экскурсию "Спутники: Земля из космоса" в центре "Космонавтика и авиация". Во время тематического тура посетители узнают об эволюции спутников, их современном применении и пользе для человечества, а также познакомятся с историей малого космического аппарата "ВДНХ-80", сообщили ТАСС в пресс-службе выставки.

"Дата старта экскурсии выбрана не случайно. Третьего ноября отмечается 62-я годовщина запуска "Спутника-2" - второго космического аппарата, впервые доставившего в космос живое существо - собаку Лайку. Посетители центра смогут увидеть макет этого спутника и познакомиться с важнейшими этапами развития и эволюции космических аппаратов - от первых попыток исследования Земли за ее пределами до самых современных разработок", - сообщили в пресс-службе.

Экскурсоводы расскажут, как проходят исследования грозовых разрядов в атмосфере, какими методами ведется изучение характеристик поверхности океана, как отслеживается уровень содержания в воздухе углекислого газа и других веществ. Гости также познакомятся со спутниками, помогающими отслеживать миграции жителей океана, птиц и других животных, определять потенциальные места залегания нефти и других полезных ископаемых, обнаруживать посевы запрещенных растений или незаконную вырубку лесов и многое другое. Отдельное внимание будет уделено аппаратам, обеспечивающим человечество тем, без чего трудно представить современный мир, - связью, телевещанием, интернетом и навигацией.

В интерактивной зоне "Центр управления полетами" участники экскурсии смогут увидеть траекторию движения спутника "ВДНХ-80", запущенного на орбиту Земли 5 июля в честь юбилея выставки. На экране можно оценить радиационную обстановку, активность Солнца, общий вид магнитного поля Земли и мощность геомагнитной бури - данные, которые передает малый космический аппарат.

Экскурсия "Спутники: Земля из космоса" стала третьим тематическим туром в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в дополнение к уже существующим экскурсиям "Жизнь на орбите" и "Планеты Солнечной системы".