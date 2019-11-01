Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посвященная спутникам экскурсия будет проходить на постоянной основе на ВДНХ в Москве

Экскурсоводы расскажут, как проходят исследования грозовых разрядов в атмосфере, как отслеживается уровень содержания в воздухе углекислого газа и других веществ

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. ВДНХ в Москве с 3 ноября запускает постоянную экскурсию "Спутники: Земля из космоса" в центре "Космонавтика и авиация". Во время тематического тура посетители узнают об эволюции спутников, их современном применении и пользе для человечества, а также познакомятся с историей малого космического аппарата "ВДНХ-80", сообщили ТАСС в пресс-службе выставки.

"Дата старта экскурсии выбрана не случайно. Третьего ноября отмечается 62-я годовщина запуска "Спутника-2" - второго космического аппарата, впервые доставившего в космос живое существо - собаку Лайку. Посетители центра смогут увидеть макет этого спутника и познакомиться с важнейшими этапами развития и эволюции космических аппаратов - от первых попыток исследования Земли за ее пределами до самых современных разработок", - сообщили в пресс-службе.

Экскурсоводы расскажут, как проходят исследования грозовых разрядов в атмосфере, какими методами ведется изучение характеристик поверхности океана, как отслеживается уровень содержания в воздухе углекислого газа и других веществ. Гости также познакомятся со спутниками, помогающими отслеживать миграции жителей океана, птиц и других животных, определять потенциальные места залегания нефти и других полезных ископаемых, обнаруживать посевы запрещенных растений или незаконную вырубку лесов и многое другое. Отдельное внимание будет уделено аппаратам, обеспечивающим человечество тем, без чего трудно представить современный мир, - связью, телевещанием, интернетом и навигацией.

В интерактивной зоне "Центр управления полетами" участники экскурсии смогут увидеть траекторию движения спутника "ВДНХ-80", запущенного на орбиту Земли 5 июля в честь юбилея выставки. На экране можно оценить радиационную обстановку, активность Солнца, общий вид магнитного поля Земли и мощность геомагнитной бури - данные, которые передает малый космический аппарат.

Экскурсия "Спутники: Земля из космоса" стала третьим тематическим туром в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в дополнение к уже существующим экскурсиям "Жизнь на орбите" и "Планеты Солнечной системы".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве со склада украли текстильную продукцию на 9 млн рублей
По данному факту проводится проверка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС