Прививку от гриппа в Москве можно сделать до вечера 1 ноября

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Мобильные пункты вакцинации против гриппа будут работать в Москве до вечера 1 ноября включительно. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"Кампания по мобильной вакцинации против гриппа завершится вечером 1 ноября. Сделать бесплатную прививку сегодня можно в 23 мобильных пунктах. Прививочные кабинеты в поликлиниках будут работать до 30 ноября", - сообщается на сайте.

Пока для москвичей открыто 19 пунктов у станций метро и Московского центрального кольца. Еще два пункта находятся во флагманских центрах госуслуг "Мои документы". В мобильных пунктах вакцинации в этом году защитились от гриппа более 200 тыс. человек.

В начале октября завершили свою работу все 46 павильонов "Здоровая Москва", расположенные в парках и скверах города, где горожане могли получить консультации врачей и пройти медицинские тесты. В 28 павильонах проводилась вакцинация против гриппа, где привилось более 34 тыс. москвичей.

Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) являются самыми распространенными инфекционными заболеваниями. Но если большинство ОРВИ протекают относительно легко, то грипп может приводить к крайне опасным осложнениям. Самым эффективным способом защиты от гриппа и его осложнений является вакцинация. Полученный иммунитет сохраняется в течение года.

Полную информацию о местах вакцинации против гриппа можно получить на сайте Департамента здравоохранения Москвы.