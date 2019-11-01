Городские службы Москвы в ноябрьские праздники будут работать в усиленном режиме

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Службы столичного комплекса городского хозяйства будут работать в усиленном режиме в ноябрьские праздники, в оперативной готовности находятся почти 1,5 тыс. бригад. Об этом сообщил журналистам в пятницу заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В связи с наступающими праздниками со 2 по 5 ноября столичные коммунальные службы переходят на особый режим работы. На всех предприятиях комплекса городского хозяйства организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что силами комплекса были сформированы запасы резервного топлива, усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

"В оперативной готовности находятся почти 1,5 тыс. бригад и около 1,5 тыс. единиц специализированной техники. Подготовлено 2,5 тыс. аварийных источников электроснабжения, а также три аварийных источника теплоснабжения", - сообщил Бирюков.

По его словам, в местах массового пребывания горожан будут дополнительно дежурить сотрудники личного состава департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ГУ МЧС России по Москве и добровольцы.