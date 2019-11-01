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Облака при необходимости разгонят над Москвой 7 ноября по случаю парада

В этот день состоится историческая реконструкция парада на Красной площади 7 ноября 1941 года

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Облака в случае необходимости разгонят над Москвой 7 ноября в связи с исторической реконструкцией парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в пятницу.

"Парад будет 7 ноября, именно на этот день запланировано воздействие - если оно понадобится", - сообщил он.

Вильфанд отметил, что говорить с полной уверенностью о необходимости разгона облаков рано, так как прогноз относительно погоды 7 ноября предварительный. Гидрометцентр России создает точные прогнозы на пять дней.

7 ноября 1918 года в Москве на Красной площади состоялся торжественный проход войск в честь первой годовщины Октябрьской революции 1917 года, после этого военные парады в годовщину Октября проводились регулярно. Одним из наиболее памятных стал парад в 1941 году, состоявшийся в ходе Великой Отечественной войны, когда гитлеровские войска находились в 50-100 км от Москвы, и столица была на осадном положении. Подготовка мероприятия велась в строгой секретности. Парад начался 7 ноября в 08:00 мск, в нем участвовали более 28,4 тыс. военнослужащих и представителей народного ополчения, прямо с площади многие уходили на фронт.

Этот парад показал миру, что Москва не сдается и боевой дух советских солдат не сломлен. Ежегодно с 2005 года 7 ноября в России отмечается День проведения военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году, праздник имеет статус дня воинской славы. В годовщину парада на главной площади страны проводится его реконструкция с торжественным маршем, проездом и выставкой ретро-техники.

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