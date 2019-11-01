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Движение ограничено по Ананьевскому переулку в Москве из-за пожара в жилом доме

Сотрудники ГИБДД Москвы организуют беспрепятственный подъезд специальной техники для ликвидации возгорания

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция ограничила движение по Ананьевскому переулку в центре Москве в целях беспрепятственного проезда специальной техники для тушения крупного пожара в жилом доме. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в управлении ГИБДД по Москве.

"Ограничено движение по Ананьевскому переулку. Сотрудники ГИБДД Москвы организуют беспрепятственный подъезд специальной техники для ликвидации возгорания по адресу: Большая Сухаревская площадь, дом 18, строение 1", - сообщила собеседница агентства.

Пожар произошел в квартире на втором этаже 8-этажного дома. По данным источника агентства, огонь перекинулся в шахту лифта со второго по пятый этажи, произошло ее частичное обрушение. В здании плотное задымление с второго по пятый этаж. В результате пожара пострадали пять человек, их осматривают медики скорой помощи. Пожару присвоен третий, повышенный, номер сложности из пяти возможных.

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Источник: при тушении пожара в жилом доме в центре Москвы спасены 23 человека
Пятерых человек осматривают врачи
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