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Власти Москвы: норовирус в детском саду в районе Марьино не связан с питанием в учреждении

Учебное заведение находится на карантине до 5 ноября

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Вспышка норовируса зафиксирована в районе Марьино на юго-востоке Москвы у воспитанников детского сада при школе №1357, заболевание не связано с питанием в дошкольном учреждении. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования Москвы.

Информация о том, что воспитанники детского сада при школе №1357 отравились едой, приготовленной в местной столовой, появилась в соцсетях.

"30 октября родители девяти воспитанников дошкольной группы школы №1357 сообщили о признаках недомогания, которые появились у их детей дома. Незамедлительно было начато эпидемиологическое расследование. По данным столичного управления Роспотребнадзора, у ребят выявлен норовирус, который не связан с организованным питанием в детском дошкольном учреждении", - сказали ТАСС в пресс-службе департамента.

В столичном управлении Роспотребнадзора также отметили, что у обследованных сотрудников детского сада и работников организатора питания клинических проявлений заболевания вирусной инфекцией не зарегистрировано, при лабораторном обследовании возбудитель инфекции не выделен. В детском саду проведены санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе заключительная дезинфекция. До 5 ноября школа находится на карантине.

В департаменте добавили, что новых случаев заболевания в дошкольных учреждениях в районе Марьино не выявлено. Все родители воспитанников школы были своевременно проинформированы о сложившейся ситуации, а также о начале проверки и результатах расследования. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве.

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