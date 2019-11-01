Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ открылся после реконструкции

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Площадь павильона "Макет Москвы" на ВДНХ увеличилась с 328 до 429 кв. м. после реконструкции. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ВДНХ.

"1 ноября павильон "Макет Москвы" на Главной выставке страны вновь открыл двери после реконструкции. Обновленный макет почти на треть больше, чем раньше. Теперь количество объектов макета составляет 23 тыс. Среди них такие знаковые места, как гостиница "Украина", Киевский вокзал, Андреевский мост, Донской монастырь, Екатерининский дворец и многие другие", - говорится в сообщении.

Кроме того, более 300 зданий и сооружений макета во время реставрации привели в соответствие с существующим архитектурным обликом столицы. В обновленном павильоне отразили благоустройство площадей Тверской Заставы, Триумфальной, Боровицкой. В экспозиции появились памятники Владимиру Великому и Максиму Горькому.

Как уточняется в сообщении, макет профессионально почистили и развернули на 180 градусов для улучшения обзора с балкона в павильоне. Также в обновленном павильоне установили новые ограждения и дополнили световую составляющую.

"Реконструкция затронула и световую составляющую: установлены и подключены к общей системе подсветки новые квадраты макета, имеющиеся светотехнические шоу адаптированы к новому формату. В связи с расширением экспозиции были актуализированы лекции и экскурсии по макету Москвы", - отметили в пресс-службе.