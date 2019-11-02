В Москве пенсионер застрелил супругу во время ссоры

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Мужчина, поссорившись с женой, выстрелил ей в голову из пистолета. Женщину госпитализировали, но врачам спасти ее не удалось. Инцидент произошел в квартире на улице Генерала Глаголева на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в пятницу поздно вечером. Пенсионер 1951 года рождения поссорился со своей женой 1978 года рождения и выстрелил ей в голову из пистолета. Женщина была госпитализирована на скорой помощи, однако врачам спасти ее не удалось. После этого стрелявший сам позвонил в полицию и сдался прибывшим сотрудникам органов внутренних дел", - сказал собеседник агентства.

По его словам, управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ).

В пресс-службе столичной полиции ТАСС подтвердили факт случившегося, но подробности не сообщили.