Планы "Перехват" и "Вулкан" ввели в Москве после убийства главы ЦПЭ Ингушетии

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Планы "Перехват" и "Вулкан" введены в Москве после убийства начальника Центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В столице введен план "Перехват" и "Вулкан", идет розыск. В рамках оперативно-розыскных мероприятий ведется поиск черной иномарки, предположительно, автомобиля Volkswagen Polo, на которой скрылся стрелявший", - сказал собеседник агентства.

В столице в связи с произошедшим усилены наряды полиции, а также патрули на объектах транспорта.