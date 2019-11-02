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Планы "Перехват" и "Вулкан" ввели в Москве после убийства главы ЦПЭ Ингушетии

В столице в связи с произошедшим усилены наряды полиции

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Планы "Перехват" и "Вулкан" введены в Москве после убийства начальника Центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В столице введен план "Перехват" и "Вулкан", идет розыск. В рамках оперативно-розыскных мероприятий ведется поиск черной иномарки, предположительно, автомобиля Volkswagen Polo, на которой скрылся стрелявший", - сказал собеседник агентства.

В столице в связи с произошедшим усилены наряды полиции, а также патрули на объектах транспорта.

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