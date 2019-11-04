В Москве в этом году с помощью системы видеонаблюдения раскрыли более 3 тыс. преступлений

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Система видеонаблюдения с распознаванием лиц помогла московским полицейским раскрыть с начала года свыше 3 тыс. преступлений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, отвечая на соответствующий запрос агентства.

"Развитие систем биометрической идентификации проводится в рамках правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". На сегодня эта система работает эффективно. С начала 2019 года с помощью нее в столице было раскрыто 3249 преступлений", - сказал представитель московской полиции.

Он отметил, что система видеонаблюдения с распознаванием лиц открывает новые перспективы для раскрытия преступлений, розыска и задержания подозреваемых. "Если раньше на инструктажах сотрудники правоохранительных органов информацию о разыскиваемых лицах получали в виде примет, фотокомпозиционных портретов на бумажных носителях, то сейчас появилась возможность этот процесс автоматизировать", - пояснили в ГУ МВД по Москве.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что в столице развернута масштабная сеть, насчитывающая около 3 тыс. интеллектуальных видеокамер по распознаванию лиц. В дальнейшем, по словам министра, этой функцией планируется оснастить все городские камеры, общее количество которых превышает 160 тысяч.