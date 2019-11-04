Синоптики прогнозируют рекордно теплую погоду в Москве в начале ноября

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Температура воздуха в столичном регионе будет достигать 14 градусов тепла во вторник, эти характерные для сентября показатели могут оказаться рекордными. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во вторник температура достигнет сумасшедших значений: ночью - 7-9 градусов, днем - 12-14 градусов. Это значения третьей декады сентября. Почти на 1,5 месяца мы отстаем от графика во вторник. Вполне возможно, что температура будет выше рекорда или близка к нему", - сообщил он.

По словам Вильфанда, на 8-9 градусов будет превышена климатическая норма в этот день. Согласно прогнозу, в среду днем ожидаются также высокие температуры - 11-13 градусов тепла. В четверг прогнозируется 5-10 градусов.

"Затем последует постепенное понижение температуры. На 1-2 градуса будет понижаться каждый день. В ночь на субботу уже прогнозируем, что температура будет от 0 до плюс 5 градусов", - отметил метеоролог.

Однако, в эти дни также прогнозируется и сильный ветер с порывами до 17 м/с. Осадки будут небольшие за исключением среды - в этот день местами прогнозируется сильный дождь, уточнил Вильфанд.