Этнографический спектакль-путешествие показали в День народного единства в центре Москвы

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Иммерсивный спектакль "Путешествие Купца по России", где главные герои вместе со зрителями путешествуют по разным уголкам России, знакомясь с культурным и этническим разнообразием страны, показали на Манежной площади в центре Москвы в День народного единства.

"Многообразие народов России - это уникальное явление, это как лоскутное одеяло, где каждая народность является частичкой целой страны. Взаимосвязь регионов записана где-то на подкорке у нас. Идею создания спектакля подсказало само федеративное устройство нашего государства. У нас не было задачи показать все народности России. Например, освещая регион Северного Кавказа, мы решили показать терских казаков, которые были ассимилированы не только в Ставропольском крае, но и на Урале, и в Забайкалье", - сказал ТАСС режиссер спектакля Сергей Котюх.

Исполнитель главной роли купца, актер Алексей Алешин добавил, что спектакль также знакомит зрителей с малой народностью, проживающей на территории Курильских островов, - айнами. "Айны ведут закрытый образ жизни. В России зафиксировано чуть более 100 человек, из них порядка 95 в Камчатском крае", - сказал он.

Спектакль стал центральным мероприятием на Манежной площади. Гостей переодевали в национальные костюмы, учили их самобытным танцам и игре на народных инструментах.

Развлекательная программа

Для гостей праздника также организованы катания на лошадях, каруселях, подвижные игры из разных регионов: ужище (Тульская область), лучинка (Архангельская область), чижик (Северная Осетия), куропатки и охотники (Омская область) и другие.

Москвичи могут приобрести лучшие продукты и сувениры российских регионов, попробовать национальные блюда, например татарские кыстыбый, элеш, эчпочмак, кавказские кебабы, жаркое и сельдь по-кубански, башкирский плов, осетинские пироги и саратовский рыбный суп с расстегаем.

В понедельник в Москве запланировано более 50 кулинарных и более 300 ремесленных мастер-классов. Фестиваль "День народного единства" организован в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

День народного единства был включен в праздничный календарь в 2005 году в память об одном из самых драматичных периодов отечественной истории, ставшем символом сплочения народа перед лицом внешних угроз. Дата напоминает о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.