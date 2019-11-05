Дождливая, ветреная, но теплая погода ожидается в Москве 5 ноября

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Дождь, ветер и до 14 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице будет облачно, пройдет дождь, температура воздуха составит 12-14 градусов тепла. В ночь на среду она опустится до плюс 9 градусов.

Ожидается южный и юго-западный ветер скоростью 5-10 м/ с, местами возможны порывы до 18 м/с. Атмосферное давление составит около 734 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 9-14 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов.

В связи с сильными порывами ветра синоптики объявили о желтом уровне опасности в Московском регионе до 11:00 среды.