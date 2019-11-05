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Летние неолимпийские виды спорта

Карпов считает, что Москва справится с проведением Всемирной шахматной олимпиады

Изначально соревнования должны были пройти в августе 2020 года в Ханты-Мансийске
Анатолий Карпов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Анатолий Карпов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Российская столица справится с проведением Всемирной шахматной олимпиады 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР), 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

Изначально соревнования должны были пройти в августе 2020 года в Ханты-Мансийске. В понедельник президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович объявил о переносе соревнований в Москву.

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"Естественно, разница большая - что касается иностранных участников, Москва, конечно же, ближе ко всем, поскольку до Ханты-Мансийска основному количеству участников надо лететь через нее, - сказал Карпов. - С другой стороны, я бы назвал Ханты-Мансийск столицей шахматного мира, потому что там проходила и олимпиада, и Кубки мира - турниры крупнейшего уровня. То есть, это не новое место".

"Москва имеет огромный опыт, но там сложнее компактно разместить участников, - отметил вице-президент ФШР. - Сейчас шахматная олимпиада собирает большое количество людей - только непосредственных участников, шахматистов, тренеров, руководство федераций, делегаций конгресса, около 2000 человек. Принять такое соревнование - непростая задача, но Москва, справится, я уверен!"

Всемирная шахматная олимпиада - командный турнир для сборных - членов FIDE. Впервые турнир был проведен в 1927 году в Лондоне. С 1950 года соревнования проводятся в формате двухлетнего цикла.

Соревнования в третий раз пройдут в Москве, ранее столица принимала турнир в 1956 и 1994 годах (в 1956 году победу одержала сборная СССР, в 1994 году - российская команда). Самой титулованной сборной является команда СССР (18 побед у мужчин и 11 - у женщин), мужская сборная России шесть раз становилась победителем турнира, женская - три раза. Ханты-Мансийск принимал Всемирную шахматную олимпиаду в 2010 году, тогда победителем мужского турнира стала сборная Украины, а женского - российская команда.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округЛетние неолимпийские виды спорта
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