Пониженное атмосферное давление будет в Москве до середины недели

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Понижение атмосферного давления будет наблюдаться в столице во вторник и среду, отклонение от нормы составит 10-13 мм рт. ст. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Нормой атмосферного давления для столицы является 748 мм рт. ст.

"Низкое давление в течение этой недели прогнозируется во вторник и среду. Оно будет ниже нормы примерно на 10-13 мм", - сказал он.

Однако Вильфанд отметил, что беспокоиться по данному поводу не стоит. Это обычное явление, а влияние пониженного давления на самочувствие человека в настоящее время научно не доказано.

По состоянию на 09:00 вторника, атмосферное давление уже понизилось до 736 мм рт. ст.