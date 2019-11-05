Власти Москвы в 2019 году зафиксировали пик спроса на покупку городских нежилых помещений

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Спрос инвесторов на покупку городских нежилых помещений в Москве за девять месяцев текущего года превысил показатели за предыдущие пять лет, сообщила во вторник пресс-служба столичного комплекса экономической политики.

"Больше 2,5 тысячи претендентов принимали участие в аукционах за право приобретения нежилых помещений напрямую у города. Это самый высокий показатель за аналогичные периоды последних пяти лет. Для сравнения: годом ранее в городских торгах участвовали 1,4 тысячи человек, в 2017 году - чуть больше 1 тысячи, а в 2015 - всего 973 претендента", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

Отмечается, что повышению популярности торгов способствовали перевод всех процедур по продаже нежилых помещений в электронный вид и большое количество предложений от города. Кроме того, на повышении уровня конкуренции сказалось разнообразие выставляемых на торги помещений.

"Самое маленькие помещение, которое выкупил победитель электронного аукциона в этой году, было площадью девять квадратных метров и располагалось в центре города на 2-м Казачьем переулке. Площадь самого большого почти достигла 1,5 тысячи "квадратов". И за девять месяцев популярностью пользовались коммерческие помещения во всех округах столицы, благодаря чему уровень конкуренции на таких аукционах вырос с пяти участников в 2015 году до семи в этом [году]", - цитирует пресс-служба главу столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева.

По его словам, не редкость, когда один аукцион набирает до 50 участников. В качестве примера Дегтев привел помещение площадью 36 кв. м на западе Москвы, на которое претендовали одновременно 47 участников торгов. Всего за девять месяцев 2019 года, по словам Дегтева, через городские аукционы были реализованы 346 нежилых помещений.