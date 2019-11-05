Более 1,1 тыс. человек зарегистрировались на публичные слушания проекта столичного бюджета

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Более 1,1 тыс. москвичей зарегистрировались на публичные слушания проекта столичного бюджета на 2020-2022 годы, сообщил во вторник председатель Общественной палаты Москвы Ремчуков.

Публичные слушания по проекту закона "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" проходят во вторник в Цифровом деловом пространстве на Покровке, мнения москвичей могут быть учтены при втором чтении законопроекта в Мосгордуме.

"Всего на участия в общественных слушаниях зарегистрировано более 1,1 тыс. человек", - сказал Ремчуков.

Он уточнил, что предварительная регистрация участников проводилась онлайн. По его словам, публичные слушания по вопросам проекта столичного бюджета на 2020-2022 годы продлятся не более пяти часов.

Публичные слушания проводятся в формате собрания граждан с участием представителей общественных объединений и других негосударственных некоммерческих организаций, представляющих различные группы населения, права и законные интересы которых затрагиваются. Кроме того, в публичных слушаниях могут принимать участие представители органов государственной власти Москвы, других органов и организаций, органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований.

Также участники публичных слушаний вправе свободно высказывать свое мнение и вносить предложения и замечания по проекту бюджета столицы. Кроме того, они вправе вносить замечания и предложения по проекту бюджета посредством устных рекомендаций, заявлений и замечаний в ходе проведения собрания граждан на этапе выступлений, а также посредством письменных предложений, заявлений и замечаний, направленных в том числе по электронной почте организатору публичных слушаний (на электронную почту: info@opmoscow.ru) до 18:00 мск 6 ноября.