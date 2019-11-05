В параде в Москве 7 ноября примут участие четыре ветерана-участника парада 1941 года

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Количество участников парада 7 ноября 1941 года на торжественном марше этого года на Красной площади ограничится четырьмя ветеранами. Об этом говорится в материалах президиума правительства Москвы.

"На трибунах будут присутствовать четыре участника военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Самому старшему из них - Евгению Александровичу Ануфриеву - исполнилось 97 лет", - отмечается в документах городской администрации. Как пояснили ТАСС в Комитете общественных связей Москвы, всего в столице сейчас проживают пять участников парада 1941 года, один из них не сможет присутствовать на мероприятии 7 ноября. В прошлом году на трибунах смогли быть семь ветеранов-участников легендарного парада. Всего в Москве сейчас проживают 60 тыс. ветеранов Великой Отечественной войне (ВОВ), в прошлом году портал mos.ru упоминал о 70 тыс. участниках боевых действий.

Как и в прошлом году, с 10:00 до 10:45 по московскому времени запланировано прохождение по Красной площади 40 боевых машин времен ВОВ. На парад приглашены около 7 тыс. гостей, в том числе 1,2 тыс. участников ВОВ, ветеранов боевых действий, военной службы и правоохранительных органов. В торжественном марше примут участие порядка 4 тыс. человек, в том числе почетный караул трех видов Вооруженных сил РФ, сводный военный оркестр столичного гарнизона, кавалерийская группа в составе 60 всадников Президентского полка Федеральной службы охраны (ФСО) России, военнослужащие Минобороны России (1-я танковая армия Западного военного округа). Помимо этого, вдоль Кремля пройдут воспитанники Московского суворовского и Московского военного музыкального училищ, кадеты московских и федеральных учебных заведений, 600 артистов и 250 волонтеров.

Как отмечается в материалах мэрии, торжественный марш включит историческую и театрализованную части, реконструирующие наиболее яркие события обороны Москвы. В частности, будет использовано три эпизода: "Отстоим любимый город!", "За нами - Москва", "Знамена Первой Победы". В свою очередь знаменные группы пройдут со штандартами фронтов и боевыми знаменами частей, принимавших участие в битве под Москвой.

Команду парадным расчетам "К торжественному маршу!" даст Герой Российской Федерации, ветеран боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе полковник Вячеслав Сивко. После завершения марша состоится возложение венков к памятнику "Могила Неизвестного Солдата" в Александровском саду.

После парада

Как уточнили в мэрии, в 11:00 до 17:00 на Красной площади будет работать музей под открытым небом. Москвичи и гости столицы смогут увидеть образцы боевой техники времен ВОВ. Будут организованы тематические интерактивные площадки и фотозоны, показ военной хроники и отечественных фильмов о войне.

С 12:00 до 14:00 в Большом театре пройдет торжественная встреча ветеранов ВОВ, боевых действий и военной службы, воинов столичного гарнизона, членов патриотических клубов, молодежных общественных объединений.

Кроме того, ряд мероприятий пройдет в Подмосковье: в Серпухове, Наро-Фоминске, Химках, Дмитрове, Волоколамске, Истре состоится акция "Рубежи Победы". Представители ветеранских организаций, военно-патриотических клубов, поисковых объединений и волонтерского движения возложат цветы к мемориалам защитникам Москвы.

О параде 1941 года

В ноябре 1941 года немецко-фашистские войска рвались к Москве. Линия обороны в некоторых местах проходила всего в 30 км от города. Ранним утром 7 ноября в осажденной столице начался парад войск Красной Армии. Всего в нем участвовали 28,4 тыс. человек. Прямо с Красной площади его участники торжественным маршем уходили на фронт.

По силе воздействия на ход событий историки приравнивают этот легендарный парад к важной военной операции. Он сыграл большую роль в подъеме морального духа армии и всей страны и показал, что Москва не сдается.