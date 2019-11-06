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Аномальное тепло вернется в Москву в выходные

Столбики термометров повысятся до 11 градусов тепла
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве повысится до 11 градусов тепла в воскресенье, что выше климатической нормы на 6-7 градусов. Об этом ТАСС сообщил в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу очередное изменение циркуляции, все это будет на фоне высокого давления, потому даже существенных осадков не ожидается. 10 числа при переменной облачности температура будет повышаться до 6-11 градусов. Такой же температурный фон и в первый рабочий день", - сказал он.

По данным Гидрометцентра, в четверг днем ожидается 5-7 градусов тепла, такая же температура будет в пятницу и субботу. Ожидается, что в эти дни будут местами небольшие осадки.

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