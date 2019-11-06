Собянин открыл новое здание для отделения полиции в московском районе Ростокино

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание отделения внутренних дел в столичном районе Ростокино (СВАО). Сотрудники переехали в новое здание в октябре 2019 года.

"Большую программу реализуем по укреплению материальной базы ОВД, за последние годы около ста районных отделов внутренних дел либо реконструировали, либо заново построили. Еще 20 объектов строим, чтобы у вас были достойные условия работы, это очень важно. Москва является одним из самых безопасных городов мира, благодаря во многом и вашей работе. Спасибо вам огромное, с новосельем и наступающим праздником сотрудников органов внутренних дел", - сказал Собянин, обращаясь к сотрудникам отдела.

Как уточнили в пресс-службе правительства столицы, в Москве по программе улучшения условий службы сотрудников полиции строится более 30 новых объектов для размещения подразделений, которые работают в неприспособленных и некомфортных помещениях, за период с 2010 года по настоящее время уже построили 16 зданий. В новых зданиях сотрудники полиции получают современные условия для выполнения своих профессиональных обязанностей.

"В четырехэтажном, включая подземный этаж, административном здании площадью 3,8 тыс. кв. м созданы комфортные условия для несения службы сотрудниками полиции. Отдел оснащен современными инженерными системами, укомплектован мебелью, оргтехникой и необходимым оборудованием. Новое здание райотдела возведено недалеко от старого - по адресу: улица Бажова, д. 15А. Строительство осуществлялось по индивидуальному проекту с июня 2017 года по сентябрь 2019 года, работы были выполнены за счет бюджета Москвы по программе "Безопасный город", - отмечают в мэрии.

Вход в отдел осуществляется через контрольно-пропускной пункт, прием граждан предусмотрен в помещениях на первом этаже, есть зона ожидания. В здании - несколько помещений дежурной части, служебные и административные кабинеты, а также зал собраний на 94 места. Установлена система выявления диверсионно-террористических средств, которая включает пункты досмотра, а также специальное оборудование - металлодетекторы, рентгено-телевизионный интроскоп, ионно-дрейфовые детекторы взрывчатых веществ, устройство локализации взрывоопасных предметов, установка радиационного контроля, дозиметры-радиометры.

Кроме того, здесь расположены класс-службы, спортзал и помещения для тира, рядом обустроена наземная автостоянка. Площадь здания нового райотдела полиции в 3,5 раза больше, чем помещения, которые он занимал в двухэтажном здании до переезда - общая площадь отдела составляла лишь 1,1 тыс. кв.м, что было недостаточно для полноценной и эффективной работы подразделения штатной численностью 110 человек, обслуживающего район с населением 40 тыс. человек.