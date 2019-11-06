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Одна из станций Коммунарской линии метро Москвы будет выполнена в стиле супрематизма

Станцию оснастят двумя подземными вестибюлями и четырьмя выходами

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Одна из строящихся станций Коммунарской линии московского метро, которая в настоящее время не имеет утвержденного названия, будет выполнена в стиле супрематизма. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Как отмечается, в оформлении станции используют глянцевые и матовые поверхности ярких и темных цветов. "В результате мы получаем образ, oтсылающий к школе супрематизма, а начищенные до блеска вставки и кoлонны добавляют современного прочтения", - привела пресс-служба слова Главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Он отметил важность развития метро в этом направлении, поскольку в районе новых станций через несколько лет будет жить около 500 тыс. человек. "Поэтому мы обеспечиваем не только развитую транспортную инфраструктуру, но и качественные проекты станций", - добавил Кузнецов.

Композиционной осью стал светильник в длину платформы. Он пополам разделит пространство из матовых несущих рам, которые чередуются с глянцевыми поверхностями потолка и стен. Колонны в центре платформы сформируют отдельные зоны для пассажиров и движения поездов. Потолки и стены станции оформят похожим образом: выступающие матовые алюминиевые панели будут чередоваться с заглубленными глянцевыми поверхностями с рисунком.

Станция метро запроектирована с двумя подземными вестибюлями с выходами на автодорогу, которая в настоящее время также проектируется. У станции будет четыре выхода.

На Коммунарской линии метро разместят 16 станций. Ее свяжут пересадками с тремя линиями подземки, а также с Московским центральным кольцом. Эта линия фактически станет дублером южных участкoв Калужско-Рижской и Сокольнической линий.

Работы по строительству первых семи станций Коммунарской линии столичной подземки начались в июле текущего года. Полностью линию планируется построить к 2023 году.

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