В ЦОДД рассказали, что ждет пешеходов и водителей после благоустройства Киевского вокзала

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рассказал о том, какие изменения ждут пешеходов, пользователей городского транспорта и автомобилистов Москвы после благоустройства площади Киевского вокзала. Как сообщил ТАСС исполняющий обязанности руководителя учреждения Михаил Кизлык, специалисты разработали план организации движения на 19 площадях, улицах и переулках, прилегающих к благоустраиваемой территории.

С апреля по сентябрь 2019 года проводился первый этап благоустройства площади возле Киевского вокзала. "В настоящий момент работы еще продолжаются. Мы постарались учесть интересы сразу всех, движение на площади Киевского вокзала теперь организовано таким образом, что пространство стало более безопасным и комфортным как для автомобилистов, так и для пассажиров городского транспорта, такси, пешеходов", - сказал Кизлык.

Для городского транспорта с Бережковской набережной появились дополнительные въезд и выезд рядом с мостом Богдана Хмельницкого. Автобусам теперь не нужно объезжать, они проезжают вдоль вокзала сразу к площади. Это сокращает время пассажиров в пути на 5-7 минут. Также для них организован поворот налево на ул. Большая Дорогомиловская с площади Киевского вокзала.

Для быстрой посадки и высадки пассажиров личного автотранспорта созданы две зоны кратковременной остановки. Одна зона расположена прямо у входа в Киевский вокзал, вторая - на площади, ближе к торговому центру "Европейский". Останавливаться в таких зонах можно не дольше 5 минут. "Если вы хотите припарковать машину на площади, можно воспользоваться одной из двух парковок общим количеством 170 мест. Количество полос на реконструированных улицах не изменилось", - добавил собеседник агентства.

Число мест для такси увеличилось вдвое - с 9 до 20, также появились специально пронумерованные зоны для посадки на такси. "Если вы заказываете машину в приложении к выбранной точке на карте, водителю будет проще вас найти. Для удобства одна зона стоянки такси расположена максимально близко к вокзалу", - отметил Кизлык.

Тротуары стали шире в два раза. Количество пешеходных переходов на Киевской площади и прилегающих улицах также увеличилось более чем вдвое - с 10 до 22. Также в два раза выросло число переходов и в границах всей территории работ по улицам района Дорогомилово - с 68 до 115. На переходах организованы островки безопасности. На площади Киевского вокзала и на реконструированных улицах всего появится 40 навигационных стел.

Благоустройство территории

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по завершении работ здесь будет создан один из самых комфортных и современных транспортно-пересадочных узлов и появятся уличные переходы, защищенные навесами. По его словам, всего будет организовано два уличных перехода, защищающие пассажиров от дождя и снега (по принципу "сухие ноги"). Первый будет располагаться в проезде между вокзалом и ТЦ "Европейский", рядом с ним установят 9 станций для зарядки электробусов. Часть проезда будет превращена в пешеходный бульвар со скамейками и павильонами кафе. Второй навес свяжет вокзал с пешеходным мостом Богдана Хмельницкого.

На Киевском вокзале сходятся сразу несколько транспортных коммуникаций: здесь три станции метрополитена, сюда прибывают поезда дальнего следования, пригородные электрички, большое количество наземного городского транспорта. В целом в сутки здесь бывает около 200 тыс. человек.

Общая площадь благоустраиваемых территорий составила 47,5 га, протяженность улиц - 18 км.

Проект благоустройства у Киевского вокзала является частью системного проекта по приведению в порядок московских вокзалов и привокзальных площадей. В этой сфере проводится огромная работа, начиная с ликвидации нецивилизованной торговли и заканчивая научной реставрацией вокзалов, многие из которых являются памятниками архитектуры.