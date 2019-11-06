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Индекс обрабатывающего производства Москвы вырос с января по сентябрь на 0,3 п. п.

За первые три квартала 2019 года показатель составил 111,3%

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Индекс промышленного производства по обрабатывающим отраслям Москвы за первые три квартала 2019 года составил 111,3%, что на 0,3 п. п. выше показателя на конец 2018 года, сообщил в среду на пресс-конференции глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

"Индекс производства по обрабатывающим отраслям промышленности города Москвы за период январь-сентябрь 2019 года составил 111,3%. И нужно отметить, что он неизменно растет, например, за прошлый год индекс был равен 111%", - сказал он.

Прохоров напомнил, что в конце прошлого года был лучший показатель за последние 10 лет. В 2017 году индекс был на уровне 101,5%.

Глава департамента уточнил, что промышленность вносит в экономику города существенный вклад. "Доля сектора промышленности и высоких технологий в структуре инвестиций в основной капитал составляла 20,9% в 2018 году", - отметил он. Прохоров добавил, что с 2010 года этот показатель вырос на 7,1 п. п.

"Аналогичный рост наблюдается и в объеме отгруженных товаров, работ и услуг промышленных предприятий. За 2018 год он составил 6,2 трлн рублей, увеличившись на 10,8% к 2017 году. За девять месяцев этого года показатель превысил 4 трлн рублей", - сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

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