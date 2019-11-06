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Собянин предложил полиции повысить контроль за коммерческими заведениями в жилых домах

Мэр Москвы отметил, что жалобы жителей фиксируются на портале "Активный гражданин" и в электронной жалобной книге "Наш город"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Магазины и заведения, которые расположены на первых этажах жилых домов и вызывают недовольство у москвичей, должны быть взяты на контроль столичной полиции. Такое мнение выразил в среду мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения нового ОВД в Ростокине.

"На первых этажах расположены коммерческие [заведения], на которые больше всего жалоб поступает от жителей, и другие объекты. У нас очень много в жилой застройке мест, на которые жалуются жители участковым, которые практически не фиксируют эти замечания", - сказал Собянин.

Он добавил, что жалобы жителей фиксируются на портале "Активный гражданин" и в электронной жалобной книге "Наш город". По словам мэра, при разработке программы "Мой район" отдельное внимание было уделено безопасности.

"Эти потенциально сложные или криминальные точки, их надо выводить на территории и работать с ними. Вы должны видеть и профилактировать эти точки, тогда у вас будет реально спокойный район, жители будут благодарны", - сказал Собянин, обращаясь к сотрудникам полиции.

Госдума 24 сентября приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не превышает 20 кв. м. Документ инициирован группой депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия".

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