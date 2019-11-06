Первый следователь по делу о перестрелке на Рочдельской улице раскритиковал расследование

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Первый свидетель, допрошенный в Мосгорсуде по делу бывшего главы СК РФ по Москве Александра Дрыманова и иных лиц, раскритиковал ведение следствия по делу о перестрелке на Рочдельской улице. Об этом в четверг сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Суд допросил бывшего следователя по особо важным делам ГСУ СК по Москве Андрея Супруненко, который уже вышел на пенсию.

"На Рочдельской улице произошел конфликт, обе стороны которого применяли огнестрельное оружие. С одной стороны были Эдуард Буданцев и еще несколько человек, с другой - Андрей Кочуйков, Эдуард Романов и другие. В конфликте были убиты два человека", - рассказал свидетель.

Супруненко подчеркнул, что возбудил два уголовных дела - по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Позднее он возбудил дело по еще одной статье - 163 УК РФ ("Вымогательство").

"Позднее из моего производства забрали это дело, как было сказано в документах, в связи с равномерным распределением нагрузки между следователями. Но у меня было лишь одно вялотекущее дело в тот момент. Я руководил группой из четырех-пяти следователей, мы вполне справлялись", - отметил Супруненко. Он добавил, что новый следователь в тот момент вел еще по меньшей мере четыре дела.

"Я также считаю вредным разделение дела на несколько частей. Думаю, не надо было выделять дело Буданцева, Кочуйкова и его соратников, полицейских. Они все были объединены единым местом происшествия, единым событием. Разделение лишь внесло волокиту в ход расследования", - сказал он.

При этом Супруненко подчеркнул, что хотя Дрыманов и был его прямым начальником, но никаких указаний по расследованию этого дела не давал.

Перестрелка у кафе

14 декабря 2015 года на Рочдельской улице возле ресторана Elements в центре Москвы произошла перестрелка. По данным следствия, организованная преступная группа во главе с Андреем Кочуйковым по кличке Итальянец, действуя по поручению криминального авторитета Захария Калашова (прозвище - Шакро Молодой), вымогала 8 млн рублей у владелицы ресторана Жанны Ким. В ходе конфликта адвокат Ким, бывший оперативник 9-го управления КГБ СССР Эдуард Буданцев, открыл огонь из наградного пистолета. В результате стрельбы двое членов группы Кочуйкова были убиты, еще несколько человек ранены. Участники перестрелки были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Кочуйкову первоначально предъявили обвинение по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Весной 2016 года обвинение ему было изменено на менее тяжкую ст. 330 ("Самоуправство"), при этом следствие не стало ходатайствовать о продлении ареста. 14 июня 2016 Кочуйков вышел из СИЗО, однако сразу же был задержан сотрудниками ФСБ, вновь помещен под стражу и обвинен по ст. 163 "Вымогательство". При этом следственное управление ФСБ заинтересовалось обстоятельствами попытки освобождения Кочуйкова из-под стражи. В 2018 году Койчуков был приговорен к девяти годам и 10 месяцам заключения, Калашов - к восьми годам и 10 месяцам заключения по ст. 163 "Вымогательство".

В дальнейшем расследование стрельбы на Рочдельской улице привело к возбуждению целой серии уголовных дел, в том числе в отношении бывших и действующих сотрудников Следственного комитета РФ, которых подозревают в коррупционных связях с криминальной группировкой Захария Калашова. По версии следствия, занимавшие тогда должности главы СК по Москве Александр Дрыманов, его первый заместитель Денис Никандров и глава управления СК РФ по ЦАО Москвы Крамаренко входил в организованную преступную группировку, которую возглавлял руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко. Они получили взятку в $1 млн за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова. В частности, по версии следствия, работники СК за взятку переквалифицировали статью, вменяемую Кочуйкову, с "Вымогательства" на "Самоуправство".

В прошлом году Максименко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима в рамках первого уголовного дела о взятках. Никандрова приговорили к 5,5 года колонии, в начале июня этого года он освободился условно-досрочно.