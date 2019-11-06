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Пробки в Москве достигли восьми баллов

Движение затруднено на Бульварном, Третьем транспортном и Садовом кольцах

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Ситуация с заторами на дорогах Москвы в вечерний час пик среды достигла восьми из максимальных 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки" на 17:45 мск.

Основные заторы наблюдаются в центральной части города из-за существенного снижения средней скорости потока и в районах крупных перекрестков. В частности, плотный поток зафиксирован на всем протяжении Бульварного, Третьего транспортного и Садового колец.

МКАД загружена на севере, юго-западе, юго-востоке в обоих направлениях и на юге-востоке и северо-востоке по внутренней стороне. В область снижены скорости на Волоколамском, Дмитровском, Можайском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов.

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