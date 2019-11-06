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Искусственный интеллект с голосом Высоцкого появится в Театре на Таганке

Презентация проекта запланирована на 25 июля

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Московский театр на Таганке летом подготовит проект с использованием технологий Vera Voice, благодаря которым зрители смогут пообщаться с искусственным интеллектом с голосом автора-исполнителя Владимира Высоцкого. Об этом в среду журналистам сообщила директор театра Ирина Апексимова.

"Мы планируем презентовать помещение, где любой человек смог бы прийти и пообщаться с Высоцким. Мы планируем это сделать к 25 июля, когда будет 40 лет со дня смерти Высоцкого", - сказала она.

Воссозданный благодаря технологиям Vera Voice голос Высоцкого был представлен в среду в театре в рамках творческой лаборатории "Метаморфозы Таганки".

Проект Vera Voice был разработан компанией режиссера Тимура Бекмамбетова Screenlife Technologies совместно с командой "Робот Вера". Vera Voice работает на основе алгоритмов искусственного интеллекта, что дает ему способность самостоятельно обучаться на примере оригинального голоса и создавать его цифровую копию.

Высоцкий был принят в Театр на Таганке в 1964 году. Принимал участие в таких постановках театра, как "Добрый человек из Сезуана", "Герой нашего времени", "Десять дней, которые потрясли мир", "Жизнь Галилея", "Антимиры" и других.

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