Лекции по астрономии начнутся в Московском планетарии в середине ноября

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Набор на курсы астрономии открылся в Московском планетарии, лекции и практические занятия для участников проведут астрономы и астрофизики. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

"Курс состоит из семи теоретических и практических занятий. Слушатели научатся находить созвездия, планеты и навигационные звезды, познакомятся со сферической астрономией и найдут доступные для наблюдения небесные объекты. Также они узнают о методах астрономических исследований. Кроме того, лекторы планетария, астрономы и астрофизики, объяснят, в чем отличия между разными телескопами и какой лучше выбрать для наблюдений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники смогут увидеть с помощью различных оптических приборов звезды, Луну и другие объекты. Занятия будут проходить дважды в неделю, курс рассчитан на обучение двух групп. Обучение первой пройдет с 14 ноября по 19 декабря, второй - с 15 ноября по 20 декабря. Абонемент на посещение курса платный, записаться на него могут граждане старше 18 лет.

В этом году Московскому планетарию исполняется 90 лет.