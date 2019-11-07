Ученые испытали модель колеса обозрения "Солнце Москвы" в аэродинамической трубе

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Специалисты Центрального аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) провели испытания модели аттракциона "Солнце Москвы" в аэродинамической трубе. Работы проводились при скоростях, являющихся нормативными для Москвы (до 44 м/с), сообщила в четверг пресс-служба ФГУП "ЦАГИ".

"Специалисты ЦАГИ провели исследования модели аттракциона "Солнце Москвы" и детально изучили ее на ветровые нагрузки и аэродинамическую устойчивость в условиях окружающей застройки. Колесо обозрения состоит из нескольких сотен аэродинамически идентифицируемых элементов, составляющих силовую конструкцию объекта. Это "спицы", "обода", колеса, опорная башня, кабинки, и каждый из этих элементов имеет свои аэродинамические характеристики", - говорится в сообщении.

На установке угловых колебаний, моделирующей динамическое поведение модели в направлении, перпендикулярном потоку, была исследована аэродинамическая устойчивость в круговом диапазоне углов ветра. Подобных аттракционов на всей планете единицы, приводит пресс-служба слова начальника отдела научно-исследовательского Московского комплекса ЦАГИ Александра Айрапетова.

Эксперимент проводился в части проектно-изыскательских работ по заказу ООО "Колесо - ВДНХ" и подтвердил аэродинамическую устойчивость аттракциона в условиях ветра и ландшафта Москвы.

Ранее сообщалось, что Мосгосстройнадзор выдал инвестору разрешение на строительство на ВДНХ колеса обозрения, срок действия разрешения - до мая 2021 года. Сооружение возведут на проспекте Мира, вл. 119 (СВАО, Останкинский), левее южного входа ВДНХ, рядом с павильоном № 7 "Семена".

Аттракцион с 30 закрытыми кабинами, вместимостью 15 человек и высотой 136 метров станет самым крупным в Европе и одним из самых крупных в мире.