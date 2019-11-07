Пятая часть территорий промзон в ЦАО полностью реорганизована

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Пятая часть территорий промышленных зон, расположенных в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы, полностью реорганизована. Об этом в четверг сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"С 2011 года по состоянию на начало ноября [этого года] на территории ЦАО завершена реорганизация производственно-коммунальных территорий общей площадью 91 га. Из расчета всех промзон, которые находятся в центральной части Москвы и занимают 417 га, полностью реорганизована их пятая часть, это 21,8%", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Сергея Левкина.

По его словам, за это время здесь введено в эксплуатацию 58 объектов капитального строительства различного функционального назначения общей площадью 2,4 млн кв. м. Так, в текущем году в рамках комплексного освоения освобожденных от предприятий или заброшенных промзон введено девять объектов общей площадью 443 тыс. кв. м. В числе построенных зданий: жилье на Новослободской, Усачева, Мантулинской улицах и в Шмитовском проезде, гостиница с номерами квартирного типа на Пресненском Валу, а также административное здание на улице Мытная, офисно-деловой комплекс на Большой Ордынке, инженерный центр в Мрузовском переулке.

Программа "Комплексного развития территорий"

Помимо работы с промзонами в рамках градостроительной политики, Москва реализует программу "Комплексного развития территорий" (КРТ) на основе федерального закона о комплексном развитии промзон, который вступил в силу в 2017 году. В старых границах Москвы (без учета Троицкого и Новомосковского административных округов) такими промышленными зонами занято около 15,3 тыс. га - это 47 площадок. На 133 га предлагается разместить общественно-деловую застройку, 77 га отведено для жилой застройки. Однако основной упор будет сделан на создание рабочих мест и развитие промышленных объектов.

Над этой задачей сейчас работают комплексы имущественно-экономической и градостроительной политики Москвы. При этом власти города подчеркивают, что как таковой действующей промышленности в данных местах нет: это брошенные предприятия, которые не производят продукции. Однако там зачастую со стороны собственников не наблюдается попыток заняться девелопментом территорий. Наиболее сложная ситуация - на востоке Москвы.

Ранее руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров сообщил ТАСС, что решение об их развитии будет принято до конца 2019 - начала 2020 года. Пока есть первые принятые решения об обновлении зон "Бирюлево", "Коровино", "Братцево", "Октябрьское поле", "Кунцево", "Алтуфьевское шоссе", "Автомоторная".

Если в обозначенные сроки собственники заброшенных территорий не реализуют намеченные планы, город вправе применить механизм программы КРТ, в рамках которого государство может передать права на развитие новому эффективному владельцу.