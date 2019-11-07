Депутаты Мосгордумы предложили 140 поправок в проект бюджета Москвы на 2020-2022 годы

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Столичный парламент приступил к работе над поправками к проекту городского бюджета на период трех лет, всего от депутатов и депутатских объединений поступило 140 поправок. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Депутатский корпус продолжает работу над проектом бюджета города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы. Главный финансовый документ столицы принят в первом чтении, - утверждены основные параметры, то есть доходы и расходы. Теперь идет работа над поправками - к рассмотрению законопроекта во втором чтении. Всего поступило 140 поправок, большинство из них касаются актуальных для москвичей вопросов, социальной поддержки, медицины, образования, жилищной сферы", - сказал Шапошников.

Он уточнил, что лично депутаты внесли 65 поправок, фракция "Единая Россия" и депутатское объединение "Моя Москва" предоставили единым пакетом 15 поправок. Фракция "КПРФ" направила 16 поправок, "Яблоко" - 7, а группа депутатов от "Справедливой России" - 37.

"Поправки ко второму чтению проекта бюджета принимались до 12 часов 7 ноября. Такое решение было принято большинством депутатов на очередном заседании столичного парламента 30 октября. Согласно законодательству, право на внесение поправок принадлежит каждому депутату, комиссиям Московской городской думы, фракциям, мэру Москвы и прокурору города", - сказал Шапошников.