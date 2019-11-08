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Москвичи смогут пожениться в день "четырех двоек" в феврале 2020 года

Специально для желающих заключить брак в этот день будут работать Дворцы бракосочетания №1 и №5

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Москвичи смогут зарегистрировать брак в день "четырех двоек" 2 февраля 2020 года. Поскольку этот день выпадает на воскресенье, для горожан откроют Дворцы бракосочетания №1 и №5, сообщила ТАСС начальник Управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

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В Москве ежедневно для брачных церемоний открыт только Дворец бракосочетания №3, там можно зарегистрировать брак в любой день. "Но там уже подано максимальное количество заявлений. Поэтому мы решили предоставить парам возможность зарегистрировать брак еще в двух Дворцах - №1 и №5", - сказала Ефремова.

По ее словам, молодожены часто выбирают "красивые" даты для заключения брака.

С учетом пожелания москвичей для регистрации брака 2 февраля 2020 года открыты самый популярный московский ЗАГС - Грибоедовский (Дворец бракосочетания №1) и Дворец бракосочетания №5, расположенный на территории Измайловского Кремля.

Подать заявление на регистрацию заключения брака можно, обратившись лично в один из Дворцов бракосочетания или через Единый портал госуслуг.

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