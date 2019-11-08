Характерная для октября погода наблюдается в Москве

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Среднесуточная температура ноября в настоящее время составляет в Москве 4-5 градусов тепла, такие показатели больше характерны для октября, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Погода теплее, чем обычно бывает в эти дни ноября, то есть показания термометров выше средних многолетних. Такие показатели температуры характерны для октября. Сейчас у нас среднесуточная 4-5 градусов, это примерно середина октября. То есть отставание на три недели в эти два дня [пятницу и субботу], а воскресенье и понедельник - может на месяц или даже чуть больше", - сказала она.

Макарова отметила, что на 2-3 градуса будет превышена климатическая норма в пятницу и субботу, а в воскресенье и понедельник - на 7-8 градусов.

По данным Гидрометцентра, днем в пятницу и субботу прогнозируется 5-7 градусов тепла, в воскресенье - 9-11 градусов тепла, в понедельник - 6-11 градусов тепла.