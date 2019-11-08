Эксперт: форум AI Journey в Москве войдет в мировой топ-10 по искусственному интеллекту

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Московская международная конференция по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AI Journey) станет крупнейшей в Европе и войдет в топ-10 мировых форумов по этой теме. Такое мнение высказал журналистам в пятницу первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Конференция AI Journey пройдет 8-9 ноября в Экспоцентре на Краснопресненской набережной в Москве. Организаторы форума - Сбербанк, "Газпром-нефть", Mail.ru, "Яндекс", Российский физико-технический институт и МТС.

"Мы уже говорили, что это самое крупное мероприятие по искусственному интеллекту в Восточной Европе. Думаю, что по результатам оно будет самым крупным в Европе и войдет в топ-10 мировых мероприятий по искусственному интеллекту. В форуме примут участие 5 тыс. человек из 20 стран, представители свыше 1 тыс. компаний из финансового сектора, IT-индустрии, вузов, телекоммуникационных компаний и так далее. У нас будет 140 спикеров - если посмотрим другие конференции, там обычно не более ста спикеров", - сказал Ведяхин.

Он добавил, что ведущая мировая конференция по теме искусственного интеллекта - NIPS (Neural Information Processing Systems, проводится в разных странах) - собирает около 7,5-8 тыс. участников, а, например, аналогичные конференции в Китае собирают около 2-3 тыс. человек. "Пять тысяч человек, реально пришедших и участвующих в конференции, - это точно топ-10", - сказал эксперт.

"Мы искренне рады такому большому интересу, взрывному интересу. Вообще сейчас искусственный интеллект находится на взлете интереса и молодежи, и бизнеса. Это дает специалистам из числа молодежи зарплаты и хорошее продвижение, а бизнесу это крайне необходимо, потому что внедрение искусственного интеллекта улучшает эффективность большинства процессов на 20-30%", - резюмировал Ведяхин.

Необычный формат конференции

По словам Ведяхина, организаторы конференции взяли лучшее у ведущих мировых мероприятий по искусственному интеллекту, при этом у московского форума будут свои отличия. "Конференция у нас уникальная - обычно они бывают либо научные, либо бизнесовые, мы же совместили на одной площадке две тематики. Первый день у нас научный, второй - это бизнес-день", - сказал он.

Говоря о первом дне конференции, Ведяхин подчеркнул широкие возможности, которые будут предоставлены молодым ученым. "У нас будет специальная постерная сессия, где молодые ученые смогут сделать свои доклады. И есть "хабы", как мы их называем, где можно выйти к открытому микрофону и рассказать, что человек думает, какую научную работу он сделал", - рассказал зампред правления Сбербанка.

В ходе второго дня конференции будет обсуждаться Национальная стратегия развития искусственного интеллекта, указ о принятии которой подписал в октябре этого года президент России Владимир Путин.

"Весь второй день так или иначе будет посвящен теме Национальной стратегии и тому, как каждое из ее направлений будет развиваться. Центральная панель будет во второй половине дня, ее будет проводить Герман Оскарович Греф (председатель правления Сбербанка - прим. ТАСС)", - сказал Ведяхин.

Он отметил, что Национальная стратегия развития искусственного интеллекта ставит целью улучшение жизни россиян, увеличение производительности труда и усиление обороноспособности страны.

На конференции в Москве, по словам Ведяхина, будут обсуждаться и главные мировые тренды в сфере искусственного интеллекта - это работа над созданием сильного искусственного интеллекта (способного производить любые действия на уровне человека либо лучше человека), а также этика искусственного интеллекта.