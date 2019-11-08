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"Активный гражданин" открыл голосование о реставрации Северного речного вокзала

В частности, москвичи смогут поделиться своими предпочтениями относительно наполнения нового комплекса

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Москвичи могут высказать свое мнение по поводу реставрации Северного речного вокзала на портале "Активный гражданин". Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства столицы.

"В проекте "Активный гражданин" открылось новое голосование. Москвичам предстоит решить, каким будет обновленный Северный речной вокзал - уникальный комплекс, реставрация которого началась в этом году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что голосование состоит из трех вопросов. Вначале жителям предстоит поделиться мнением о том, как они относятся к работам, которые проводятся на объекте. Второй вопрос будет касаться предпочтений по наполнению нового комплекса, среди вариантов - экскурсионное обслуживание, рестораны и кафе, аренда спортинвентаря, доступ в залы с историческими интерьерами. В третьем вопросе пользователи сообщат, должен ли, на их взгляд, Северный речной вокзал быть открыт круглосуточно.

Северный речной вокзал был построен в 1937 году. Его проект разработал архитектор Алексей Рухлядев. Реставрационные работы начались в декабре 2018 года. Исторический облик зданию вокзала окончательно вернут в 2020 году. После реставрации он станет современным транспортным комплексом.

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